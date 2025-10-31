일주일만에 등장한 김정은, 트럼프 대신 ‘병원 시찰’

북·미 회동 대신 내부 성과 집중

정동영 통일장관 “봄날 올 것“

김정은 북한 국무위원장이 지난 30일 완공 단계에 이른 강동군병원 건설현장을 돌아봤다고 조선중앙통신이 31일 보도했다. 연합뉴스

북·미 회동보단 내부 성과 달성에 힘쓰겠다는 의지를 드러냈다.

김 위원장은 2월 착공식, 6월 건설 현장 지도 등 올해만 강동군 병원을 세 차례 방문할 정도로 중요하게 생각하고 있다

.