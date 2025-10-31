노숙인 명의로 대포통장 개설해 인출시도 … 경찰 보이스피싱 전달책에 구속영장
노숙인 명의로 개설한 대포통장이 지급 정지되자 당사자와 함께 은행에서 돈을 찾으려던 보이스피싱 전달책이 경찰에 붙잡혔다.
31일 서울구로경찰서는 전달책인 30대 남성 A씨와 명의를 빌려준 60대 노숙인 남성 B씨를 전자금융거래법 위반 혐의로 긴급체포했다고 밝혔다.
A씨는 지난 29일 오후 1시40분쯤 서울 구로구의 한 은행에 방문해 수천만원이 든 통장 지급 정지를 해제해달라고 요구했고 이를 수상하게 여긴 은행 직원이 본사 사기 대응팀에 알리며 경찰에 신고가 접수됐다.
A씨는 B씨의 명의를 빌려 대포통장을 개설한 뒤 해당 통장으로 범죄 수익금을 이체해 보이스피싱 조직에 전달하려던 혐의를 받는다. 경찰은 이들에 대한 구속영장을 신청했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
