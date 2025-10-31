[포착] 이재용·정의선 “우린 차·휴대폰 만드는 아저씨”
셀카 요청엔 “갤럭시 가져와야”
지난 30일 서울 강남구 삼성동의 한 치킨집에서 성사된 이른바 '깐부회동'에서는 평소에는 볼 수 없었던 기업 총수들의 소탈한 모습이 눈길을 끌었다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장은 폐쇄된 공간이 아닌 개방된 공간에서 시민들과 직접 소통하며 친목을 다졌고, 자리에 함께 한 사람들로부터 큰 환호를 받았다.
황 CEO는 이날 치킨집에 착석한 후 두 회장에 먼저 위스키, AI 슈퍼컴퓨터 ‘DGX 스파크’ 등 선물을 건넸다.
이어 두 회장과 담소를 나누던 황 CEO는 주위를 둘러보다 근처 테이블에서 가족과 치킨을 먹던 아이를 보며 “리틀 보이, 심심하지 않니?”라며 자기 자리로 불렀다.
아이가 자리로 찾아오자 황 CEO는 악수를 건넸고, 이 회장과 정 회장이 “내가 누군지 아니?”라고 연이어 물었다.
아이가 이 회장만 안다고 답하자 정 회장은 섭섭한 표정을 지으며 “아빠 무슨 차 타시니? 나는 아빠 차 만드는 아저씨”라며 자신을 소개했다.
가족과 치킨을 먹던 또 다른 아이가 황 CEO에게 사인을 받으러 찾아오자 두 회장은 이 아이에게도 똑같은 질문을 던졌고, 이번에는 두 회장을 모두 모른다는 대답이 돌아왔다.
이에 정 회장은 “아저씨는 차 만들고, 이 아저씨는 휴대폰 만들어”라고 말해 주위를 웃음바다로 만들기도 했다.
정 회장은 이어 황 CEO를 향해 “이재용 회장이 한국에서 아주 인기가 많다”라며 치켜세웠다.
이 회장은 밀려드는 ‘셀카’ 요청에 흔쾌히 응하며 직접 휴대전화의 구도를 잡기도 했다.
그러던 중 한 손님의 휴대전화가 아이폰인 것을 알고 “갤럭시를 가져오셔야죠”라며 장난으로 셀카를 거부하기도 했다.
또 식기가 부족하자 직접 “사장님”을 부르며 카운터로 가 수저와 포크를 가져오는 소탈한 모습을 보였다.
이날의 하이라이트였던 ‘러브샷’을 제안한 것은 정 회장이었다.
화기애애한 분위기로 술잔이 오가던 중 정 회장은 갑자기 일어나 “제가 러브샷을 제안드립니다”고 말했고, 주위에서는 환호가 쏟아졌다.
이어 황 CEO와 이 회장이 일어났고, 세 명은 팔을 걸고 러브샷을 했다. 황 CEO는 “맛있다”를 연발했고, 이 회장은 쓴맛을 느꼈는지 눈을 찡끗하기도 했다.
이날 황 CEO는 한국 치킨과 ‘소맥’(소주와 맥주를 섞은 술)에 대한 만족감을 계속해서 드러냈다. 그는 소폭 제조하는 과정을 보며 ‘토네이도’ 같다”며 웃었다.
주문한 치킨이 나오자 주위 시민들은 가장 맛있는 부위인 닭 다리를 누가 먼저 짚을까 유심히 지켜봤고, 정 회장이 이를 가장 먼저 가져가자 황 CEO가 잇달아 다른 다리를 찾는 모습도 포착됐다.
황 CEO는 양념치킨을 먹고 너무 맛있다며 주위 테이블을 돌아다니며 음식을 나눠주기도 했다.
특히 닭 다리를 뜯어먹으며 “제가 너무 못나게 먹나요?”라고 주위에 물었고, 손님들은 “잘생겼다” “귀엽다”라고 호응했다.
황 CEO는 하이트진로가 이번에 출시한 소맥 제조기에서 나오는 술이 싱겁다며 스스로 소주를 기계에 더 붓기도 했다.
이에 정 회장은 하이트진로에서 나오는 맥주(테라)와 소주(참이슬)를 섞은 술을 말하는 ‘테슬라’를 지칭하며 “테슬라가 폭탄주 중에서 가장 맛있다고 한다”고 응수했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
