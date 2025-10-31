포켓몬 코리안리그 시즌1, 29~30일 개최
포켓몬 카드게임 ‘2026 코리안리그 시즌1’이 내달 29일부터 30일까지 양일간 서울 코엑스 전시장 B1 홀에서 열린다.
코리안리그는 미국 샌프란시스코에서 열리는 ‘포켓몬 월드 챔피언십 2026’에 나설 한국 대표 선수를 선발하는 전국 단위 공식 포켓몬 대회다. 시즌1부터 파이널까지 총 5회에 걸쳐 열리며, 누적 승점에 따라 세계 대회 참가 자격이 주어진다.
대회는 ▲주니어 ▲시니어 ▲마스터 부문까지 연령별로 운영하며 참가 신청은 11월20일까지 온라인 사전 예약으로 받는다. 신청자 대상으로 29일 예선 스위스 라운드, 30일 본선 토너먼트를 진행한다.
대회 현장에서는 ‘처음 배우는 교실’ ‘2인 프리 배틀’ ‘랜덤 스타트덱 배틀’ ‘미니게임존’ 등 포켓몬 카드 게임을 즐길 수 있는 이벤트와 스위치 게임 체험존, 포켓몬 게임 상품 중심의 미니 스토어 등이 열릴 예정이다.
