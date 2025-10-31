최민희, 사과했지만 사퇴는 없다…野 ‘김영란법 위반’ 권익위 신고
더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 딸 결혼식 축의금과 방송사 간부 퇴장 명령 등을 둘러싼 논란에 대해 공식 사과했다. 다만 국민의힘에서 요구하는 위원장 사퇴 등 거취 정리에는 선을 긋는 모습이다.
박수현 민주당 수석대변인은 31일 국회에서 기자들과 만나 “국정감사가 끝나면 국감에 대한 종합적 당내 평가가 있을테고 그 안에 과방위에 대한 평가도 이뤄질 것이라는 취지로 말한 바 있다”며 “최 위원장에 대한 건으로 (평가를) 좁힌다 하더라도 위원장직 정리와는 너무 거리가 멀다”고 말했다.
박 수석대변인은 이어 “최 위원장이 국감에 출석한 증인을 퇴장시키는 과정에서 어떤 경위가 있었는지 들어보겠다는 것”이라며 “최민희 위원장이 증인 퇴장에 대해 설명드렸고 정청래 대표가 상당 부분 이해하기도 했다”고 설명했다. 이어 “올해 국감에 대해 당 지도부가 한번 돌아보는 시간을 가질 것이고 그 과정에서 자연스럽게 이야기가 나올 것”이라면서도 “그것이 상임위원장직을 사퇴시키는 것을 전제로 하지는 않는다”고 덧붙였다.
그는 “최 위원장이 사과한 것으로 들었다”며 “사과가 충분한가에 대해서는 당이 판단할 문제가 아니라 국민이 받아주실 문제”라고 말했다.
최 위원장은 전날 과방위 국정감사 끝에 “국민 여러분께 사과드린다”며 “이런 논란의 씨가 없도록 좀 더 관리하지 못한 점이 매우 후회되고 아쉽다. 제 잘못”이라고 처음으로 사과했다.
그러나 국민의힘은 공세 수위를 높이며 사퇴 요구를 지속하고 있다. 최은석 원내수석대변인은 “최 의원이 딸의 ‘권력형 결혼식’ 논란에 대해 뒤늦게 사과했지만, 국민을 우롱하는 형식적 사과에 지나지 않았다”며 “어물쩍한 사과로 끝낼 일이 아니라 지금 당장 과방위원장직을 사퇴하라”고 촉구했다.
국민의힘 과방위 소속 의원들은 청탁금지법(김영란법) 위반 혐의로 최 위원장을 전날 경찰에 고발한 데 이어 이날 국민권익위원회에도 신고했다.
최수진 의원은 권익위에 신고서를 제출하며 “최 위원장의 메시지 사진을 보면 축의금 100만원을 낸 분이 8명이다. 명백한 청탁금지법 위반으로 국회의원으로서의 품위를 손상시켰다”고 말했다.
국민의힘 과방위 소속 의원들은 보도자료를 내고 “국회의원이라는 막강한 지위를 이용하여 조폭이 현금 갈취하듯이 피감기관을 압박하여 고액의 축의금을 받은 것은 날강도 같은 갈취행위”라며 “국민을 위해 봉사해야 할 국회 과방위원장이 돈벌이에 골몰하며 축의금 장사를 한 것은 국민을 배신한 것이며, 피감기관을 돈벌이 수단으로 이용했다는 점에서 더 이상 위원장직뿐만 아니라 국회의원 자격도 없는 것”이라고 비판했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사