SOOP, 3분기 영업이익 312억원…전년대비 30.6%↑
SOOP이 연결기준 2025년 3분기 매출 1274억원, 영업이익 312억원, 당기순이익 255억원을 기록했다.
31일 SOOP이 공시한 바에 따르면 전년 동기 대비 매출은 20.7% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 30.6%, 6.1% 늘었다. 이는 전 분기 대비 각각 9%, 3.9%, 13.2% 증가한 수치다.
광고 매출 상승이 실적 상승을 견인했다. 2025년 3분기 광고 매출은 405억 원으로 전년 동기 대비 86.4%, 전 분기 대비 31.5% 증가했다. ‘발로란트 챔피언스 투어(VCT) 퍼시픽 스테이지2’ ‘FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그(FSL)’ 등 e스포츠 리그 제작을 통한 콘텐츠형 광고 매출 성장이 주효했다.
SOOP 측은 “4분기에는 주요 파트너사들과의 협업을 더욱 확대하고, ‘SOOP 스트리머 대상’ 등 스트리머와 유저가 함께하는 프로그램을 통해 플랫폼의 커뮤니티 생태계를 강화할 계획”이라고 밝혔다.
