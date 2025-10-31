“한국 피지컬 AI 발전에 투자” 현대차-엔비디아, 4.3조 공동 투자
현대자동차그룹과 엔비디아가 자율주행차, 스마트 팩토리, 로보틱스 분야 혁신을 위한 협력을 강화한다. 양사는 국내 피지컬 인공지능(AI) 분야 발전을 위해 약 30억 달러(약 4조2800억원)를 공동 투자하기로 하며, 새로운 협력 단계로 나아가는 첫발을 뗐다. 이번 협력을 뒷받침하기 위해 정부도 나섰다.
현대차그룹은 31일 경북 경주시에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 현장에서 엔비디아의 차세대 AI칩 ‘엔비디아 블랙웰’ 기반의 새로운 AI 팩토리를 도입하기로 했다고 밝혔다. 현대차그룹과 엔비디아는 5만장의 블랙웰 그래픽처리장치(GPU)를 활용해 통합 AI 모델 개발, 검증, 실증을 추진할 계획이다.
양사는 한국 정부의 국가 피지컬 AI 클러스터 구축 계획을 지원하기 위해 정부 관계자들과도 협력하기로 했다. 현대차그룹과 엔비디아는 국내 피지컬 AI 분야 발전을 위해 약 30억 달러(약 4조2800억원)를 공동 투자한다. 엔비디아 AI 기술 센터, 현대차그룹 피지컬 AI 애플리케이션 센터, 피지컬 AI 데이터센터 등을 국내에 설립하고, 차세대 피지컬 AI 인재 양성에도 기여한다는 방침이다.
이날 현대차그룹과 엔비디아, 과학기술정보통신부는 ‘국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약’도 체결했다. 정의선 현대차그룹 회장은 “엔비디아와의 협력 강화는 AI 기반 모빌리티와 스마트 팩토리 시대를 선도하기 위한 도약”이라며 “양사는 첨단 기술 개발을 넘어 대한민국 AI 생태계를 공동 구축해 혁신을 가속화하고, 인재 육성과 글로벌 AI 리더십 확보까지 협력을 지속할 것”이라고 말했다.
현대차그룹은 엔비디아 블랙웰 기반 AI 팩토리를 바탕으로 핵심 인프라를 구축해 차량 내 AI, 자율주행, 생산 효율화, 로보틱스를 지능적이고 상호 연결된 단일 생태계로 통합한다. 공장 디지털 트윈을 구축해 생산 효율을 높이고, 무한한 주행 시나리오에서 자율주행차 소프트웨어를 테스트하고 검증하는 게 가능해지는 것이다.
젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 CEO는 “한국 대표 산업의 중심 기업이자 세계 최고 모빌리티 설루션 기업 중 하나인 현대차그룹과 지능형 자동차와 공장을 구현해 향후 수조 달러 규모로 성장할 모빌리티 산업을 함께 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사