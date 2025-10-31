시사 전체기사

[속보] 日정부 “오늘 오후 중·일 정상회담 개최” 공식 발표

입력:2025-10-31 14:17
수정:2025-10-31 14:39
다카이치 사나에 일본 총리가 지난 24일 도쿄에서 열린 임시국회에서 시정연설을 하고 있다. AP뉴시스

日정부 “오늘 오후 중·일 정상회담 개최” 공식 발표

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

