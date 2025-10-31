지식재산처·대전시, 지역 유망기업 위해 150억 펀드 조성

지식재산처와 대전투자금융은 ‘지식재산(IP) 지역특화 펀드’를 신규 조성하고

운용사를 모집한다고 31일 밝혔다.

이 펀드는 투자 전 IP 가치평가를 받은 특허기술사업화 기업, 대전에 위치한 대전 6대 전략산업(ABCDQR) 기업을 주목적 투자대상으로 설정해 집중 지원한다.