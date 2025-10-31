‘제11회 세이브더칠드런 아동권리영화제’ 개최

‘제11회 세이브더칠드런 아동권리영화제’ 포스터(콰야 작가)

이번 영화제의 슬로건은 ‘상상력의 힘’으로, 포스터 디자인을 맡은 콰야 작가는 아동이 가진 무한한 ‘상상력의 힘’을 표현했다. 콰야 작가는 대중과 평단이 주목하는 예술가로 포스터를 통해 전 세계적인 아동권리의 위기를 거칠면서도 섬세한 작법으로 표현했다.