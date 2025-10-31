화재 위험 없는 차세대 배터리 개발 위해… 삼성SDI, BMW와 전격 맞손
美 배터리 업체 솔리드파워도 참여
삼성SDI가 독일 프리미엄 완성차 업체 BMW와 손잡고 차세대 배터리 개발에 나선다. 기존 리튬이온 배터리를 대체할 더 안정적이고 성능이 높은 전기차용 배터리가 개발될 것으로 기대된다.
삼성SDI는 BMW·솔리드파워와 전고체 배터리 개발 및 실증을 위한 ‘3자 업무 협약’을 체결했다고 31일 밝혔다.
솔리드파워는 미국 배터리 소재 전문 업체다. 삼성 SDI는 이 회사가 개발한 고체 전해질을 활용해 에너지 밀도와 안전성을 높인 전고체 배터리 셀을 공급한다. BMW는 이를 기반으로 전고체 배터리 모듈과 팩을 개발해 실증에 나선다. 3사의 최종 목표는 이 배터리를 BMW의 차세대 테스트 차량에 탑재해 실제 성능을 검증하는 것이다.
전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리를 대체할 차세대 배터리다. 액체 대신 고체 전해질이 사용된다. 기존 배터리 대비 높은 안전성과 에너지밀도를 구현할 수 있다. 전기차에 탑재 시 같은 용량의 리튬이온 배터리보다 더 가벼우면서도 주행거리는 긴 것이 특징이다.
삼성SDI와 BMW는 지난 2009년 BMW가 전기차 배터리 공급 업체로 삼성SDI를 선택한 이래 10년 이상 장기적인 협력 관계를 구축해 왔다. 배터리 셀 대형화를 통한 용량 증가, 제조기술·공급망 수립 등 적극적인 배터리 개발 기조가 BMW의 니즈와 합치한 것으로 전해졌다.
고주영 삼성SDI ASB사업화추진팀장(부사장)은 “배터리의 기술경쟁력이 곧 전기차의 혁신으로 이어진다”며 “BMW, 솔리드파워와 같은 훌륭한 글로벌 파트너와 긴밀하게 기술 협력을 이어가며 전고체 배터리의 상용화에 앞장설 것”이라고 말했다.
