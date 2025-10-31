경찰, '오송참사 국조 위증 혐의' 김영환 충북지사 다음주 소환
“(참사당시) 우리는 CCTV를 보고있었다” 거짓 증언 판단
경찰이 오송 지하차도 참사 국정조사 과정에서 위증한 혐의로 고발된 김영환 충북지사를 피의자 신분으로 소환한다.
31일 서울 영등포경찰서에 따르면 경찰은 김 지사를 다음 주 국회증언감정법 위반 혐의로 소환 조사할 예정이다.
앞서 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 의원들은 지난달 10일 김 지사가 국회 기관보고에서 “(참사 당시) 우리는 CCTV를 보고 있었다, 10곳 이상에 전화했다”고 말한 것을 거짓 증언이라고 봤다.
행안위는 지난달 25일 여당 주도로 오송참사 국정조사 결과 보고서를 채택하면서 김 지사에 대한 위증 혐의 고발 안건을 함께 의결했다．
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
