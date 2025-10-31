시사 전체기사 [속보] 내란특검, 황교안 전 국무총리 2차 압수수색도 불발 입력:2025-10-31 09:47 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 황교안 전 국무총리가 지난 2월 28일 서울 종로구 성균관대학교 앞에서 열린 윤석열 대통령 탄핵 반대 집회에 참가해 규탄 발언을 하고 있다. 연합뉴스내란특검, 황교안 전 국무총리 2차 압수수색도 불발권민지 기자 10000g@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 “마스가, 핵잠까지 영역넓히자” 트럼프 “굉장히 논리적” 밤사이 논의 급진전 2 딸 결혼식 논란에 결국 고개 숙인 최민희…“제 잘못” 3 [단독] 트럼프 “우린 대통령제, 한국 핵잠 도입 완전히 동의”…전격 승인 배경은 4 올영서 ‘K뷰티’ 쇼핑한 백악관 MZ 대변인…그녀의 ‘픽’은? 5 트럼프, 힐튼 가자마자 “치즈버거에 케첩 많이요”…남김없이 ‘싹싹’ 해당분야별 기사 더보기 1 젠슨황·이재용·정의선 ‘깐부 회동’…계산은 누가? 2 이재용·정의선·젠슨 황 ‘깐부 회동’… “좋은 소식 전하겠다” 3 젠슨 황·이재용·정의선 ‘깐부회동’…소맥 원샷하고 선물 나눔 4 젠슨황, 이재용·정의선과 강남서 ‘치맥’ 회동…왜? 5 트럼프가 “핵잠수함 건조” 콕집은 한화… 현지 시설·인력 확보에 시간 걸릴 전망 해당분야별 기사 더보기 1 일산 호수공원서 킥보드 몰다 사망사고 낸 여고생 실형 2 동물단체, 시진핑 APEC 방문 맞춰 “푸바오야 돌아와” 집회 3 ‘이춘재 연쇄살인’ 누명 故윤동일씨 재심서 무죄 4 경제방송 6곳 나온 ‘부동산 전문가’…알고 보니 ‘사기꾼’ 5 법원 “뉴진스, 어도어 남아야”…뉴진스 “즉각 항소” 해당분야별 기사 더보기 1 “트럼프와 팔짱, 이게 맞냐” 日총리 행동 놓고 시끌 2 “트럼프, ‘신라 금관’에 진심 흥분한 듯”…전문가 분석 3 “케데헌 옷 아니면 안 입어” 핼러윈 앞두고 부모들 한숨만 4 트럼프 “한국 핵추진 잠수함 건조 승인…필리 조선소에서 건조할 것“ 5 “노출 심해” 운동복 입은 중국인, 일본 식당서 쫓겨나 해당분야별 기사 더보기 1 ‘美 우승 도전’ 손흥민, 결승골 기여…LAFC PO 첫승 2 김현수 역전 결승타…‘9회 6점’ LG, 한국시리즈 우승 보인다 3 박동원 투런포·김현수 역전타… LG, 1승 남았다 4 언더독 ‘한화 효과’에 불붙은 코리안시리즈 시청률 5 게레로 연속 대포 활약에 신인 호투까지…토론토 WS 우승 눈앞 해당분야별 기사 더보기 1 ‘방송 패널 활약’ 백성문 변호사, 암 투병 끝 별세…향년 52세 2 중국 단체 관광객 무비자 입국 한 달… “명동이 달라졌다” 3 ‘단풍 절정’ 설악산 천불동 계곡… 기암괴석 사이 만산홍엽… 걸어서 수채화 속으로 4 죽음을 직시해보라… 매 순간 삶은 다른 의미로 다가온다 5 방탄소년단 RM “K팝 성공 이유는”…APEC 기조연설 보니 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 유명 연예인 부부 아들, 아내 폭행 등 혐의로 송치 ‘방송 패널 활약’ 백성문 변호사, 암 투병 끝 별세…향년 52세 일산 호수공원서 킥보드 몰다 사망사고 낸 여고생 실형 젠슨황·이재용·정의선 ‘깐부 회동’…계산은 누가? “트럼프와 팔짱, 이게 맞냐” 日총리 행동 놓고 시끌 “최민희 풍문탄핵” “과방위는 민희전당”… 몰아치는 국힘 엄마 찬스·법인 자금… 부동산 의심 거래 2600여건 [단독] ‘수능 감독’ 공백 우려…응시자는 최대, 감독관은 1만3000명 감소 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요