[속보] 내란특검, 황교안 전 국무총리 2차 압수수색도 불발

입력:2025-10-31 09:47
황교안 전 국무총리가 지난 2월 28일 서울 종로구 성균관대학교 앞에서 열린 윤석열 대통령 탄핵 반대 집회에 참가해 규탄 발언을 하고 있다. 연합뉴스

내란특검, 황교안 전 국무총리 2차 압수수색도 불발

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

