英 앤드루 왕자, 왕자 칭호·지위·훈장 박탈…거주지에서도 쫓겨나

‘앤드루 마운트배튼 윈저’로…사설 거주지로 이동

찰스 3세 영국 국왕의 동생 앤드루 왕자. AFP연합뉴스

오늘 앤드루 왕자의 칭호와 지위, 훈장을 박탈하기 위한 공식 절차를 개시했다”고 밝혔다. 이어 “

앤드루 왕자는 이제 앤드루 마운트배튼 윈저로 불리게 된다. 로열 롯지(Royal Lodge)의 임대 계약 반납을 위한 공식 통지가 전달됐으며 다른 사설 거주지로 이동할 예정”이라고 전했다.