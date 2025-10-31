尹, 체포방해 혐의 재판도 출석…김성훈 증인신문

윤석열 전 대통령이 지난달 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 1차 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

비상계엄 당시 국회에 군을 투입한 건 질서유지를 위한 것이었다”고 주장했다.