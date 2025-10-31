尹, 체포방해 혐의 재판도 출석…김성훈 증인신문
윤석열 전 대통령이 31일 내란특검이 추가 기소한 체포방해 혐의 재판에도 출석한다. 전날에 이은 이틀 연속 재판 출석이다.
윤 전 대통령 변호인단은 윤 전 대통령이 이날 서울중앙지법 형사합의35부 심리로 열리는 특수공무집행방해 등 혐의 재판에 출석한다고 밝혔다. 이날 재판에는 김성훈 전 대통령 경호처 차장이 증인으로 출석한다.
앞서 윤 전 대통령은 지난달 26일 이 재판의 첫 공판기일과 보석 심문에는 출석했으나, 보석 청구가 기각되자 이후 재판에 3차례 연속 불출석했다. 그러다가 전날 열린 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 재판에 4달만에 모습을 드러냈다.
윤 전 대통령은 직접 발언 기회를 얻어 증인으로 출석한 곽종근 전 육군특수전사령관에게 “비상계엄 당시 국회에 군을 투입한 건 질서유지를 위한 것이었다”고 주장했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
