경제방송 6곳 나온 ‘부동산 전문가’…알고 보니 ‘사기꾼’

평당 1만7000원 땅, 93만원에 팔기도

생성형 AI 로 만들어진 이미지 입니다.

피의자들은 방송에 출연하는 전문가라는 유명세로 피해자를 유인했다”며 “부동산 거래 시 현지 공인중개사와 상담하고, 토지 이용확인원과 부동산등기부등본 등을 꼭 확인해야 한다”고 당부했다.