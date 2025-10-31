딸 결혼식 논란에 결국 고개 숙인 최민희…“제 잘못”

“좀 더 적극적 사전조치 했어야…국민들께 죄송”

지난 30일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 종합감사에서 최민희 위원장이 박정훈 국민의힘 의원의 사퇴 요구 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

돌이켜보면 혼인 당사자의 계획에 따라 올 가을이 적합한 일정이었다고 하더라도 여타 논란이 생길 것을 미리 예측하고 부조, 화환 등을 막는 좀 더 적극적인 사전 조치를 해야 하는데 왜 그러지 못했을까 자책하며 국민과 민주당 위원님들께 죄송하게 생각한다”며 고개를 숙였다.

너무나 터무니없는 허위의 주장에 대해서는 기록의 차원에서라도 남겨 둬야 한다고 생각한다”고 입을 뗐다. 이어 “우리 딸이 결혼식을 두 번 했다는 주장은 터무니없는 얘기” “(국회) 예약 과정에 특권을 행사했다는 것도 사실이 아니다” “과방위 유관기관에 청첩장을 보낸 사실이 없다”고 말했다.

MBC 비공개 업무보고 때 답변을 안 하겠다는 태도를 보고 ‘그러려면 나가라’고 한 것은 과했다는 것을 인정한다”며 MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사장에게 사과한다고 말했다.