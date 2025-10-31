시사 전체기사

[속보] 미중 무역전쟁 휴전에도 뉴욕증시 일제 하락, 나스닥 1.57%↓

입력:2025-10-31 05:03
수정:2025-10-31 05:16
뉴욕증시의 3대 주가지수가 하락세로 마감했다.

미국과 중국의 정상회담이 불안정한 휴전으로 판단되며 위험 회피 심리를 자극했다.

빅테크 중 메타의 수익성 악화가 예상된 점도 기술주 전반의 투자심리를 냉각시켰다.

30일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 109.88포인트(0.23%) 밀린 4만7522.12에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 68.25포인트(0.99%) 떨어진 6822.34, 나스닥종합지수는 377.33포인트(1.57%) 떨어진 2만3581.14에 장을 마쳤다.

