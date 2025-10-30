시사 전체기사

‘10월의 인천공항세관인’ … 김용기 주무관 선정

입력:2025-10-30 23:50
공유하기
글자 크기 조정
박헌 인천공항본부세관장이 30일 인천공항본부세관에서 열린 2025년 10월의 인천공항세관인 시상식에 참석해 10월의 인천공항세관인으로 선정된 김용기 주무관과 기념촬영을 하고 있다. <사진=인천공항본부세관 제공>

인천공항본부세관은 30일 2025년 ‘10월의 인천공항세관인’으로 김용기 주무관을 선정했다고 밝혔다.
김 주무관은 X레이 정밀 판독을 통해 국제우편물에 은닉된 메트암페타민 20.8㎏, 케타민 1.73㎏, MDMA 1.68㎏을 적발했다. 그는 평소 적발 사례 분석과 정밀검사팀과의 적극적인 소통을 통해 대규모 마약류 적발에 기여한 공로를 인정받았다.
박헌 인천공항본부세관장이 30일 인천공항본부세관에서 열린 2025년 10월의 인천공항세관인 시상식에 참석해 각 업무 분야별 유공자들과 기념촬영을 하고 있다.<사진=인천공항본부세관 제공>

각 업무 분야별 유공자로는 ▲특수통관 분야에서 특송화물로 반입된 중국산 은 제품에 부당하게 임가공 감면이 적용된 것을 적발해 누락 세액 1억2000만원을 징수한 박은미 주무관, ▲여행자통관 분야에서 여행자의 동태를 관찰해 이상행동을 포착하고 심층 인터뷰를 통해 신발 속에 숨긴 금괴 2점(574.77g)을 적발한 김상훈 주무관, ▲조사 분야에서 중국 등 제3국에서 제조한 귀금속 제품을 국산으로 둔갑시켜 미국의 고관세를 회피하려 한 7개 업체를 적발해 송치한 지종운 주무관이 선정됐다.

또한 10월의 업무 우수자로는 APEC을 앞두고 집중 단속을 통해 도검류 등 안보 위해 물품을 적발한 김미경 주무관, 항공보안용품 등 하역 신고 내역을 일제 점검해 감시 공백 최소화에 기여한 이경란 주무관, 여행자 수하물에서 메트암페타민 18.75㎏을 적발한 노수경 주무관, 케타민 1.22㎏을 적발한 조혜미 주무관이 선정됐다.

3분기 ‘베스트 팀(BEST TEAM)’으로는 폭염 속 선제적 대응을 통해 특송물류센터 근로자의 온열질환 예방에 기여한 ‘온열 제로(Zero) 중대재해예방팀’(이규민·신종한·최백민)이, 신규 직원 중 우수한 성과를 거둔 3분기 ‘으뜸 새내기’로는 한규확·김인하 주무관이, 3분기 친절 및 민원 개선 우수 직원으로는 가짜 금을 진짜 금으로 속아 수입하려던 사기 피해자를 적극 구제한 박진 주무관이 선정됐다.

권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“트럼프와 팔짱, 이게 맞냐” 日총리 행동 놓고 시끌
젠슨 황·이재용·정의선 ‘깐부회동’…소맥 원샷하고 선물 나눔
일산 호수공원서 킥보드 몰다 사망사고 낸 여고생 실형
[속보] ‘이춘재 연쇄살인’ 누명 故윤동일씨 재심서 무죄
김영훈 노동장관 “런베뮤, 무관용 원칙으로 엄정 대응”
尹, 4개월만에 ‘내란 우두머리’ 재판 출석…남색 정장에 서류봉투
트럼프 “한국 핵추진 잠수함 건조 승인…필리 조선소에서 건조할 것“
美, 기준금리 0.25%p 추가인하…“12월1일 양적긴축 종료”
국민일보 신문구독