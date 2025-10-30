시사 전체기사

‘승장’ 염경엽 감독 “박동원과 김현수 덕분에 승리…2023년보다 기뻐“

입력:2025-10-30 22:56
염경엽 LG 트윈스 감독이 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 한국시리즈 4차전을 승리한 뒤 인터뷰하고 있다. 대전=최원준 기자

염경엽 LG 트윈스 감독이 30일 한국시리즈(KS) 4차전 승리 후 “9회 박동원의 홈런이 역전의 발판이 됐다”며 “우리 팀의 기둥 김현수가 해결사로 등장해 승리를 완성했다”고 소감을 밝혔다.

LG는 이날 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 KS(7전 4선승제) 4차전에서 한화 이글스를 상대로 7대 4 역전승을 거뒀다. 시리즈 전적 3승 1패를 만든 LG는 2년 만의 통합 우승에 1승만을 남겨뒀다.

염 감독은 “박동원의 홈런 직후 김서현이 흔들리는 모습을 보일 때 게임이 ‘해볼 만하다’는 생각이 들었다”고 돌아봤다.

염 감독은 이날 승리뿐만 아니라 필승조를 아낀 점도 수확으로 뽑았다. 그는 “어제 경기를 마치고 필승조가 지친 기색이 역력했는데, 오늘 경기를 나서지 않고 휴식을 취한 게 고무적이다”며 “남은 세 경기에서 우리가 선발 싸움이 유리할 것으로 판단해 필승조를 아껴뒀는데, 야수들의 활약으로 이 경기마저 잡을 수 있었다”고 평가했다.

고른 활약을 펼친 선수들에 대한 칭찬도 잊지 않았다. 염 감독은 “치리노스가 6이닝을 책임지며 제 역할을 다했고, 유영찬은 어제의 부진을 극복하고 안정적인 세이브를 올려줬다”며 “1점 리드로는 9회가 불안했을 텐데, 문보경과 오스틴이 1점씩 추가해 준 게 주효했다”고 말했다.

LG는 2023년 KS 2차전과 3차전에도 역전극을 만들어내며 우승을 차지한 바 있다. 염 감독은 “오늘 경기가 그때보다 더 짜릿했다”고 웃어 보였다.

4차전 총력전도 예고했다. 그는 “5차전 선발은 톨허스트고, 필승조 전원이 등판 준비를 마쳤다”며 “오스틴이 오늘 마지막 타석에서 안타를 기록하지 못했다면 문성주가 선발로 나설 예정이었다. 내일도 오스틴의 부활을 믿어 보겠다”고 예고했다.

대전=최원준 기자

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

