[단독] 한화오션 방문한 캐나다 총리… “세계를 잇고 지켜내는 훌륭한 기업”
“세계를 하나로 잇고 지켜내는 훌륭한 기업을 만들어 내신 것을 진심으로 축하드립니다.”(Congratulations on the remarkable company that you have created to connect and protect the world)
마크 카니 캐나다 총리는 30일 경남 거제에 위치한 한화오션 거제조선소를 방문한 자리에서 이같은 방명록을 남겼다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 방한한 카니 총리는 경주 시내의 한 호텔에서 이재명 대통령과 정상회담을 가진 뒤 김민석 국무총리와 함께 한화오션 조선소 시찰에 나섰다.
카니 총리는 이날 현장에서 김동관 한화그룹 부회장과 만나 “헬리콥터를 타고 와서 제가 예상했던 것을 볼 수 있었다”며 “작업 규모가 엄청나다”고 말했다. 카니 총리는 김 총리와 함께 선박 조립공장과 최근 진수한 3600t급 잠수함인 장영실함이 위치한 도크, 장영실함 내부 등을 돌아보며 한화 측 안내자로부터 관련 설명을 들었다. 장영실함은 한화오션이 캐나다에 제안 중인 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ의 1번함으로, 장보고-Ⅲ 배치-I의 3척 건조와 실전 운용 경험을 바탕으로 완성도를 한층 높인 차세대 잠수함이다.
카니 총리는 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 최종 결선을 앞두고 수주전의 결정권을 쥔 인물이다. 한화오션은 지난 8월 캐나다 정부가 발표한 CPSP의 숏리스트(적격 후보)에 선정됐다. 캐나다 해군은 지난 1998년 영국 해군으로부터 도입해 보유 중인 2400톤 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 최대 60조원 규모의 잠수함 조달 사업을 추진 중이다.
김동관 부회장은 “캐나다 잠수함 사업은 K-방산 최대의 성과 중 하나로 K-방산의 새로운 길을 개척하는 성과가 될 뿐만 아니라 한국과 캐나다 양국의 장기 파트너십을 구축하는 전환점이 될 수 있도록 한화그룹의 모든역량을 총결집할 것”이라고 밝혔다.
