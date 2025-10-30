한국 ‘핵잠’ 추진에…中“지역 안정 희망”, 日“우리도?”

한국의 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 1번 함인 장영실함이 지난 21일 한화오션 거제조선소에서 진수식을 앞둔 모습. 해군 제공

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 허용한 것과 관련해 중국은 한·미 양국이 핵확산 방지 의무를 다해야 한다는 원론적 입장을 밝혔다.

중국 입장에선 인접국이자 미국과 동맹인 한국이 핵추진 잠수함을 보유하는 것에 경계감을 가질 수밖에 없지만, 북한이 핵잠수함을 건조 중인 상황에서 한국 핵잠수함만 반대하긴 어려울 것이라는 해석이 나온다.

시진핑 중국 국가주석이 한국을 국빈 방문 중인 상황에서 일단은 서로 불편한 쟁점을 만들지 않겠다는 의도도 보인다.