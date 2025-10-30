남양주시, 교통사망사고 저감 총력…“시민 보호 최우선”

맞춤형 교통안전대책 본격화

주광덕 남양주시장이 교통안전 캠페인을 진행하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 시장은 “교통사고는 시민의 생명과 직결된 문제”라며 “남양주시는 교통안전을 시정의 핵심 가치로 삼고, 보행자와 운전자 모두가 안전한 교통환경을 조성하기 위해 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.