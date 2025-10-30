광주서 시내버스가 전봇대·가로수 충돌…승객 10명 부상
일대 혼잡…큰 부상자는 없어
광주 도심에서 시내버스가 전봇대와 가로수를 들이받아 승객 10명이 가벼운 부상을 입었다.
30일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 4시55분쯤 광주 서구 농성동 서구청 앞 편도 3차선 도로에서 주행중이던 시내버스가 전봇대와 가로수를 잇따라 충돌한 뒤 멈춰섰다.
이 사고로 승객 30여명 중 10명이 경상을 입었으며, 사고 수습 과정에서 도로 일부가 통제되는 등 혼잡을 빚었다.
부상자 중 병원으로 이송된 승객은 아직까지 없는 것으로 전해졌다. 전봇대가 쓰러졌지만 이 일대 정전도 발생하지 않았다.
경찰은 버스 기사의 부주의로 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사