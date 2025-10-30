계룡·논산 20년 숙원…충남도, 양 지역 잇는 왕복차로 착공

30일 충남 계룡시 종합운동장에서 개최된 '두마~노성 지방도 확포장공사' 착공식. 충남도 제공

충남도는 30일 계룡시 종합운동장에서 계룡시 엄사면과 논산 상월을 잇는 ‘두마~노성 지방도 확포장공사’ 착공식을 개최했다.

도는 2030년까지 총 1703억원을 투입해 지방도 645호선 9.23㎞ 구간을 왕복 2차로로 신설·개량한다.

도로가 개통되면 계룡 엄사면에서 논산 상월까지 거리는 24㎞에서 9.23㎞로 3분의 1정도가 줄고 이동시간도 28분에서 9분으로 감소할 전망이다.

이와 함께 KTX 공주역도 가까워져 계룡시민들이 논산시청·대전쪽으로 가야하는 불편함도 사라질 것으로 기대된다.

김태흠 충남도지사는 “삼군본부가 위치한 계룡, 육군훈련소와 국방산단이 위치한 논산은 우리나라 국방수도로서 서로 시너지를 극대화할 수 있는 지역”이라며 “

도로 착공을 계기로 양 지역의 협력을 강화하고 계룡·논산의 국방산업과 군문화를 더욱 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.