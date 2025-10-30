BAT로스만스, 청년 서포터즈와 함께 ‘오늘도 수거했어!
플로깅 히어로즈, 일회용품 줄이기 용기내 챌린지 실시
제로웨이스트 상점 탐방 등 다양한 친환경 활동 전개
BAT로스만스 관계자 “뜻깊은 시간, 환경보호 확산 계기”
BAT로스만스는 청년 환경 서포터즈 ‘플로깅 히어로즈(Plogging Heroes)’와 함께 지난 29일 서울 종묘광장공원 일대에서 ‘에코 플로깅’을 진행했다고 30일 밝혔다.
‘플로깅 히어로즈’는 청년들이 직접 기획·참여하는 시민참여형 친환경 캠페인으로, 이날 참가자들은 BAT로스만스 임직원들과 함께 약 45kg의 쓰레기를 수거하며 도심 환경 정화에 동참했다.
참가자들은 일회용품 줄이기 ‘용기내 챌린지’, 제로웨이스트 상점 탐방 등 다양한 활동에도 참여하며 일상 속 친환경 실천을 이어갔다.
BAT로스만스 관계자는 “청년들과 함께한 이번 캠페인은 환경보호 실천을 확산시키는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 지속가능한 도시 문화를 만들기 위한 노력을 계속하겠다”고 말했다.
한편 BAT로스만스는 2022년부터 임직원 중심의 플로깅과 ‘꽃BAT(꽃밭)’ 캠페인 등 생활 속 환경 개선 활동을 꾸준히 전개해 오고 있다.
