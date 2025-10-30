시진핑 “트럼프, 방미 초청…상호보복 악순환 안 돼”
시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 “양국이 중요한 경제무역 문제에 깊이 있는 의견 교환을 통해 문제 해결에 대한 공감대를 형성했다”고 밝혔다.
중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 30일 부산 김해공항 공군기지 내 접견장인 나래마루에서 열린 트럼프 대통령과의 미·중 정상회담에서 “(양국이) 상호 보복의 악순환에 빠져서는 안 된다”며 “평등·존중·호혜의 원칙에 따라 계속 대화하고 문제 목록을 계속 줄여나갈 수 있다”고 말했다.
이어 “70년 동안 중국은 누구에게 도전하거나 누구를 대체하려 하지 않았고 자기 일을 잘 처리해 세계 각국과 발전 기회를 공유하는 데 집중했다”며 “중국은 개혁을 전면적으로 심화하고 대외 개방을 확대할 것”이라고 했다.
통신에 따르면 양국 정상은 회담에서 경제 및 무역, 에너지 등 분야에서 협력을 강화하고 인문 교류를 촉진하기로 합의했다. 또 미·중 정상이 정기적인 교류를 유지하는 데 동의하고 트럼프 대통령이 내년 초 중국을 방문하고 시 주석을 미국에 초청하기를 기대하고 있다고 전했다.
