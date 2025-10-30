길병원, ‘2024년 결핵 적정성 평가’ 1등급 획득

가천대 길병원 조감도. 병원 제공

길병원은 ▲결핵균 확인검사 실시율 100% ▲통상감수성검사 100% ▲신속감수성검사 100% ▲약제처방 일수율 97.7% 등 진단·치료 관련 전 항목에서 전국 평균(94.5점)과 상급종합병원 평균(97.2점)을 상회하는 성적을 획득했다.

길병원은 지역사회 결핵 관리 거점병원으로서 인천시 및 질병관리청과 연계해 민간·공공협력(PPM) 결핵관리사업에도 적극 참여 중이다.