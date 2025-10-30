시사 전체기사

인천경제청, 인베스트 코리아 서밋 2025 참가…투자유치 총력

입력:2025-10-30 15:27
홍보 부스. 인천경제청 제공

인천경제자유구역청은 30일부터 31일까지 서울 파르나스 호텔에서 열리는 ‘인베스트 코리아 서밋 2025’에 참가해 국내·외 기업 등 잠재투자자를 대상으로 인천경제자유구역(IFEZ)의 투자경쟁력을 알리고 투자유치 활동을 펼친다.

인베스트 코리아 서밋은 산업통상부가 주최하고 코트라가 주관하는 국내 최대 외국인 투자유치 행사로 외국인 투자가, 국내외 기업 및 지방자치단체 관계자 등 2000여명이 참가한다.

아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 연계해 ‘2025 수출 붐업코리아 위크’ 일환으로 진행된 이번 서밋에는 인베스트 코리아 콘퍼런스, 지자체 투자설명회(IR), 홍보부스 운영 등 다양한 프로그램이 진행된다.

인천경제청은 투자설명회 세션을 통해 입지적 장점, 탁월한 글로벌 비즈니스 환경 및 투자 인센티브 등을 소개하며 인천경제자유구역의 글로벌 경쟁력을 강조했다.

인천경제자유구역의 바이오 및 첨단산업 클러스터와 인천국제공항 및 항만 등 우수한 인프라를 강조하며 동북아 최고의 투자 적격지임을 피력했다. 또 경제자유구역으로 신규 지정 추진 중인 강화남단, K-콘랜드 프로젝트 등 인천의 미래 성장 동력을 적극 홍보했다.

인천경제청은 서밋 기간 동안 미래 모빌리티 산업존에 홍보부스를 운영해 1대 1 맞춤형 투자상담을 진행하고 외국인 투자가들을 대상으로 송도‧영종‧청라지구의 차별화된 비즈니스 환경과 투자비전를 제시하는 등 잠재투자기업 발굴에 나설 계획이다.

윤원석 인천경제청장은 “IFEZ는 혁신 기업이 성장하고 글로벌 기업들의 투자가 활발히 이뤄지는 역동적인 비지니스 생태계가 구축돼 있다”며 “이번 행사를 통해 잠재투자자들에게 바이오, 반도체 등 첨단산업 분야의 IFEZ 성공 경험과 강화남단, K-콘랜드와 같은 미래 성장 동력을 적극 알려 투자유치에 총력을 다하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

