전북도, ‘인공태양’ 핵융합 연구시설 유치전 돌입

새만금 산단 후보지로 제안

1조2000억 투입 국가사업

부지 선정 결과 11월 말 발표

30일 전북 국회의원 예산정책협의회가 '새만금에 떠오르는 인공태양' 슬로건 아래 유치 성공기원 결의 다짐 행사를 개최했다. 전북도 제공

새만금은 최소 요구 면적인 50만㎡ 이상 단일 부지 확보가 가능하고, 왕복 6차선 진입로·전기·상하수도 등 기반시설이 조성돼 있어 사업 조건을 충족한다. 2027년 말 조성공사가 완료돼 사업 추진 일정과도 부합한다.