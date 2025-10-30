코나아이, 인천e음 특혜 논란에 입 열었다…“운영비 제로”

인천e음 카드 이미지. 코나아이 제공

“모든 계약은 투명한 절차를 거쳐 체결됐으며, 인천시로부터 어떠한 운영비나 시스템 이용료도 수령한 사실이 없다”며 “운영비 제로로 지역과의 상생을 실천하고 있다”고 30일 밝혔다.

이와 함께 코나아이는 지역화폐 결제 활성화를 위해 명절이나 지역 축제 시즌마다 전통시장 상품과 지역 특산품을 직접 구매하고 소비 촉진 캠페인을 진행하는 등 지역경제에 활력을 불어넣는 사회공헌 활동을 하고 있다.