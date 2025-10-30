시사 전체기사

AI와 함께 달려온 10년, 애피어 코리아가 여는 ‘마케터의 새로운 시대’

입력:2025-10-30 14:33
AI 네이티브 소프트웨어 선도 기업 애피어(Appier) 는 30일 서울 강남구 대치동 애피어 코리아 사무실에서 열린 기자간담회를 통해 한국 진출 10주년을 맞아 전 제품군에 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’를 적용한 8개의 특화 AI 에이전트를 공개했다.
이번에 발표된 AI 에이전트들은 마케팅 풀 퍼널(Full-Funnel) 전반을 혁신하도록 설계돼, 데이터 분석부터 고객 관리, 캠페인 자동화까지 통합적으로 지원한다.
치한 위(Chih-Han Yu) 애피어 공동설립자 겸 CEO는 “에이전틱 AI는 단순한 자동화를 넘어 AI가 스스로 사고하고 행동하며 전략적으로 협업하는 새로운 패러다임을 여는 기술”이라며 “기업들이 더 효율적이고 지능적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

