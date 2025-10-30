세종 행복도시 복합커뮤니티센터, ‘SDG 시티 어워즈’ 수상

박상옥(왼쪽) 행복청 기획조정관이 'SDG 시티 어워즈' 시상식에서 상을 받고 기념촬영을 하고 있다. 행정중심복합도시건설청 제공

이 대회는 지속가능성 강화와 살기 좋은 도시 환경 조성, 도시 혁신 정책의 우수사례를 발굴하기 위해 마련됐다.

시상 부문은 인프라 및 도시개발, 포용적 리더십, 도시환경 영향, 풀뿌리 혁신, 도시 외교, 혁신정책 등 6개 부문으로 구성됐다.

아시아·태평양 지역에서 제출된 100여 건의 사례 가운데 상위 11개 도시만이 수상 명단에 이름을 올렸다.

인구 2~3만명 규모의 기초생활권마다 설치됐으며 주민센터·어린이집·도서관·체육관·문화센터 등 기능을 한 건물 안에 통합해 공공서비스를 원스톱으로 제공하고 있다.

주민들의 접근성이 높은 덕분에

도보권 생활서비스 실현 및 분권형 정주 인프라 구축의 성공 모델로 평가를 받는다. 특히

행복도시 복컴은 현재 15곳이 운영 중이며 2030년까지 22곳으로 확대될 전망이다.

강주엽 행복청장은 “한국형 복컴은 단순한 공공시설이 아니라 시민 개개인의 삶의 질 향상과 공동체 활성화, 지속가능성을 동시에 실현할 수 있는 복합 생활인프라”라며

“이번 수상을 통해 그 가치를 국제적으로 인정받게 됐다. 앞으로 주요 국제기구와의 네트워킹을 강화하고 행복도시의 성과를 적극 알릴 계획”이라고 말했다.