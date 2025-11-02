[포착] 체르노빌 ‘푸른 개’ 미스터리…“포획 시도 중”
40여년 전 원전이 폭발했던 우크라이나 체르노빌 원자력 발전소 인근에 사는 개들의 털이 파랗게 변해 논란이 되고 있다.
2일 뉴욕포스트에 따르면 최근 이 매체는 체르노빌 배제구역(Exclusion Zone)에 사는 700여 마리 개들 중 일부의 털이 파란색으로 변했다고 전했다. 체르노빌 배제구역은 방사능 오염이 심해 사람의 출입과 거주가 제한된 곳이다. 이 지역에 사는 개들은 1986년 체르노빌 원전 폭발 당시 주민들이 피난하면서 버려진 반려견들의 후손인 셈이다.
이 지역에서 개들을 돌보는 비영리단체 ‘클린 퓨처스 펀드’(Clean Futures Fund) 산하의 ‘도그스 오브 체르노빌’(Dogs of Chernobyl)은 최근 현장에서 중성화 작업을 진행하던 중 완전히 파란색으로 변한 개 세 마리를 발견했다.
단체 측은 “현재 원인을 알 수 없어 포획을 시도하고 있다”며 “조사 결과를 기다리고 있다”고 전했다. 이어 “가장 가능성 있는 이유는 어떤 화학물질에 노출된 것으로 보인다”며 “다행히 개들은 매우 활발하고 건강한 상태”라고 설명했다.
전문가들은 파란 개 논란을 두고 방사능 영향보다 화학물질 노출로 인한 현상일 가능성에 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다. 구체적인 원인 규명을 위해 추가 조사가 진행될 예정이다.
체르노빌 원전 사고는 인류 역사상 최악의 핵 재앙 중 하나로, 1986년 4월 26일 4호기 폭발로 발생했다. 당시 주민 수만 명이 대피했고 수많은 반려동물이 현장에 남겨졌다. 단체는 2017년 설립된 이후 매년 체르노빌 배제구역 내의 유기견을 대상으로 백신 접종, 중성화 수술, 식량 지원 등 의료·구호 활동을 이어오고 있다.
