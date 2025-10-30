시진핑 “중·미관계, 역풍 불어도 올바른 방향으로 나아가야”

시진핑 중국 국가주석이 30일 부산 김해국제공항 나래마루에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담에서 모두발언을 하고 있다. AP연합뉴스

시 주석은 이날 부산 김해국제공항 나래마루에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 모두발언에서 “중·미 관계라는 거대한 배를 안정적으로 항해시켜야 한다”며 이같이 말했다.