산림청, APEC 정상회의 기간 산불헬기·공중진화대 배치

지난 4월 대구 함지산 야간산불 진화작업에 투입된 수리온 헬기. 산림청 제공

공중진화대원 10명은 기계화 산불진화시스템·산불진화차와 함께 산불발생 시 인력이 접근하기 어려운 산 정상이나 급경사지, 암벽 지역에 헬기 레펠로 즉시 투입할 수 있는 정예 요원들로 편성했다.

경주 인근 양산·안동·울진산림항공관리소 소속 산림헬기 5대와 공중진화대원 23명도 즉시 출동할 수 있도록 비상 대기한다.