[속보] 미·중 회담 1시간40분 만에 종료…트럼프 방한 마무리
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담이 약 1시간40분 만에 종료됐다.
트럼프 대통령과 시 주석은 30일 부산 김해공항 공군기지 의전실인 나래마루에서 만나 약 1시간40분간 회담을 가진 뒤 종료했다고 중국중앙TV(CCTV) 보도가 했다.
공식 회담이 종료된 뒤 회담장 밖으로 나와 두 정상은 나란히 서서 악수했다. 트럼프 대통령은 시 주석에게 귓속말했고 시 주석은 고개를 끄덕였다. 양국 정상은 회담장을 떠났다. 트럼프 대통령은 시 주석과의 회담 직후 1박 2일간의 방한 일정을 마무리하고 귀국길에 올랐다.
트럼프 대통령과 시 주석의 대좌는 트럼프 집권 2기 들어 처음이다. 2019년 6월 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 계기에 만난 이후 6년 4개월여 만이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
