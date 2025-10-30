[속보] 미·중 회담 1시간40분 만에 종료…트럼프 방한 마무리

30일 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담이 열린 부산 공군 제5공중기동비행단 내 나래마루 앞에 양측 수행원들이 분주히 오가고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담이 약 1시간40분 만에 종료됐다.