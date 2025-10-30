샤오홍슈 이용 국내 이용자 증가세…국내 지원 활발

한국 샤오홍슈 네이버카페 회원수 2400명 돌파

샤오홍슈 중국마케팅연구소 관계자는 “지난 5월 카페회원 수 1000명을 돌파했는데, 또 반년 만에 1400여명이 더 모여 샤오홍슈 영향력 확대를 체감한다”며 “이에 맞춰 더 많은 정보들을 제공하기 위해 노력중”이라고 밝혔다.