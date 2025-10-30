하천피해 700곳 복구비 6338억원…경남도·14개 시군 복구TF 구성
지난 7월 집중호우로 도내 하천 700곳에 피해를 입은 경남도가 시군과 함께 복구 TF를 구성하고 복구에 속도를 낸다.
도는 30일 지난 여름 집중호우로 피해를 본 하천을 신속히 복구하기 위해 ‘하천분야 재해복구사업 조기추진 TF’를 구성·운영한다고 30일 밝혔다.
경남 지역은 올해 집중호우로 도내 700개 하천(국가하천 4, 지방하천 295, 소하천 401)에서 크고작은 피해가 발생했다. 피해액은 1232억 원, 복구비는 총 6,338억 원(국비 84%, 지방비 16%)로 집계됐다.
이번 TF는 피해하천의 조기 복구와 내년 우기 전 주요 공정 완료를 목표로 복구사업의 설계·발주·공사 전 과정을 체계적으로 관리하고 신속한 행정절차 이행을 지원하기 위해 구성됐다. 도 수자원과가 주관하고 14개 시군 하천부서가 참여한다.
TF는 피해하천 복구 설계 진행상황과 공사 조기발주 추진, 현장 안전관리 등 전 과정을 점검해 복구 사업의 신속성과 효율성을 높이는 역할을 할 계획이다. 지금부터 내년 6월까지 매월 2회 점검회의와 영상회의를 하고, 현장점검을 병행하면서 사업단계별 진행 상황을 관리한다. 재해복구사업 전 과정을 도·시군 합동으로 관리해 설계 및 공사 일정이 지연되지 않도록 점검체계를 강화한 체계다.
서은석 경남도 수자원과장은 “소규모 복구 공사는 내년 상반기 중 준공하고 장기 공정이 필요한 개선복구사업은 내년 우기 전까지 제방 축제 등을 완료해 재해 재발을 방지한다는 목표”라며 “TF를 중심으로 설계·공사 전 과정을 신속하게 추진해 내년 우기 전까지 주요 공정을 마무리하겠다”고 말했다.
