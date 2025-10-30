치열한 유치 4파전 예상 국립치의학연구원…대구 사활

국민 AI 이미지

지난해 국내 매출 상위 10대 치과기업 중 메가젠임플란트, 덴티스 등 2곳이 대구에 있고 이들이 국내 의료기기 수출의 18.4%를 차지하고 있다. 또 경북대학교 치과대학, 대구경북첨단의료복합단지, 수성알파시티, 한국뇌연구원 등이 모여 있어 기초연구부터 임상·산업 연계까지 가능한 인프라를 갖췄다.

“간담회와 전문가 세미나 등을 통해 유치 분위기 확산에도 나설 방침이다”고 말했다.