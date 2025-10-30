‘균형과 조화, 행복한 삶을 위한 조건’은 과연 무엇일까?

‘제12회 21세기 인문가치포럼’ 다음 달 6일부터 8일까지 안동국제컨벤션센터에서





경북 안동시는 문화체육관광부, 경북도, 안동시가 공동으로 주최하고 (재)한국정신문화재단이 주관하는 ‘제12회 21세기 인문가치포럼’이 다음 달 6일부터 8일까지 3일간 안동국제컨벤션센터 및 안동시 일원에서 열린다고 30일 밝혔다.



올해로 12회를 맞는 인문가치포럼은 급변하는 시대 속에서 인류 보편적 가치와 지속 가능한 미래를 위한 실천 방안을 인문적 성찰을 통해 탐구해 왔다.



올해 포럼은 ‘균형과 조화, 행복한 삶을 위한 조건’을 주제로 양극화가 심화된 인류의 현실을 진단하고 균형과 조화를 통해 행복한 삶으로 나아가는 조건을 모색한다.



포럼의 서막을 알리는 개회식에는 김용 전 세계은행 총재가 기조강연자로 나서 현대사회가 직면한 우울증, 불안 장애, 고립 등 정신건강 문제를 조명하고 공동체 유대 회복을 통한 해법을 제시할 예정이다.



강연 후에는 김용 총재의 외숙부이자 멘토인 성균관대 전헌 교수가 대담자로 참여해 논의의 깊이를 더한다.



이 밖에 서울대 심리학과 최인철 교수, 포스텍 이진우 석좌교수 등 국내외 석학들이 참여해 인문·사회·과학 등 다양한 분야의 융합적 관점에서 ‘균형과 조화’의 의미를 조명한다.



또 각 세션에서는 행복한 삶의 인문적 조건을 탐색하며 시대를 관통하는 인문가치의 방향성을 제시할 예정이다.



재단 관계자는 “이번 포럼이 우리 사회가 중용의 인문가치를 재확인하고 더 나은 미래로 나아가는 실천적 로드맵이 되길 기대한다”며 “시민의 적극적인 참여가 인문 공동체의 새로운 장을 열 것”이라고 밝혔다.



안동시 관계자도 “다양한 분야의 국내외 전문가들의 깊이 있는 통찰과 토론을 한 자리에서 볼 수 있는 좋은 기회인 만큼 많은 시민의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.



제12회 21세기 인문가치포럼에 대한 자세한 정보는 누리집(www.adf.kr)을 통해 확인할 수 있다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



