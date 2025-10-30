고랭지 배추 고장 평창…김장축제 연이어 열려

평창김장축제. 평창군 제공

명품대화초김장잔치위원회가 주최하는 명품 대화초 김장 잔치는 평창 고랭지 배추와 매콤 아삭한 명품 대화초를 사용해 체험객으로부터 높은 호응을 받고 있다.

절임 배추와 양념, 위생용품, 포장 상자, 택배 서비스까지 모두 제공한다.

