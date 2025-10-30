인천시 장애인콜택시 ‘반디콜’ 브랜드 공식 출범

반디콜 디자인. 인천시 제공

시는 장애인콜택시의 양적·질적 성장에 발맞춰 서비스의 정체성을 확립하고 시민 인지도를 높이기 위해 브랜드화 사업을 추진했다. 시민 대상 네이밍 공모전을 개최하고 자체 심사 및 선호도 조사, 교통약자 이동지원차량 운영협의회 심의 등을 거쳐 최종 브랜드 명칭으로 반디콜을 선정했다.

인계된 신규 특장차 20대에는 가속페달 오조작 방지장치가 부착돼 교통사고 예방과 안전운전 습관 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

시는 그동안 교통약자의 이동복지 향상을 위해 매년 지속적인 차량 증차 및 인력 확충을 추진해 왔다. 장애인콜택시 특장차는 법정대수(256대) 대비 108%를 초과 달성한 상태다. 운영인력은 운전원 256명, 상담원 25명 등 323명에 이른다.

시는 이동 수요 증가에 맞춰

내년부터 와상장애인 이동지원 서비스도 본격 시행할 계획이다. 또 다인승 차량 도입 등 교통약자 맞춤형 이동수단 확대를 통해 한층 더 편리한 교통복지를 실현할 방침이다.