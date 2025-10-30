인천시 장애인콜택시 ‘반디콜’ 브랜드 공식 출범
인천시는 30일 문학경기장 동문광장에서 ‘2025년 장애인 콜택시 브랜드 ‘반디콜’ 선정기념 및 특장차 인계식’을 개최했다.
이날 행사는 인천 장애인콜택시의 새로운 브랜드 반디콜을 시민들에게 공식적으로 알리고 새로 도입된 특장차 20대의 인계도 이뤄지는 자리로 마련됐다. 행사는 장애인콜택시 브랜드화 사업 추진보고, 신규 특장차 인계, 특장차 시승 시연 순으로 진행됐다. 또 이후 하병필 행정부시장이 이동지원센터를 방문해 콜센터 상담원 등 현장 종사자들의 애로사항을 청취하고 격려를 전했다.
시는 장애인콜택시의 양적·질적 성장에 발맞춰 서비스의 정체성을 확립하고 시민 인지도를 높이기 위해 브랜드화 사업을 추진했다. 시민 대상 네이밍 공모전을 개최하고 자체 심사 및 선호도 조사, 교통약자 이동지원차량 운영협의회 심의 등을 거쳐 최종 브랜드 명칭으로 반디콜을 선정했다.
반디콜은 반딧불이와 콜택시의 합성어다. 어둠을 밝히는 반딧불이처럼 교통약자에게 밝은 빛이 돼 불편함이 없도록 지원하겠다는 의미를 담고 있다. 디자인은 인천의 바다색과 정서진의 석양색을 활용해 따뜻하고 친근한 이미지를 강조했다.
인계된 신규 특장차 20대에는 가속페달 오조작 방지장치가 부착돼 교통사고 예방과 안전운전 습관 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.
시는 그동안 교통약자의 이동복지 향상을 위해 매년 지속적인 차량 증차 및 인력 확충을 추진해 왔다. 장애인콜택시 특장차는 법정대수(256대) 대비 108%를 초과 달성한 상태다. 운영인력은 운전원 256명, 상담원 25명 등 323명에 이른다.
시는 이동 수요 증가에 맞춰 지속적인 차량 증차 및 인력 확충을 추진하면서 내년부터 와상장애인 이동지원 서비스도 본격 시행할 계획이다. 또 다인승 차량 도입 등 교통약자 맞춤형 이동수단 확대를 통해 한층 더 편리한 교통복지를 실현할 방침이다.
하 부시장은 “교통약자분들이 더 자유롭고 편안하게 이동하며 여유로운 삶을 누릴 수 있도록 세심히 살피고 이동지원 서비스의 품질을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
