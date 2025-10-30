럭키마트, 인천기독교사회복지관에 온누리상품권 기부

전달식. 인천기독교종합사회복지관 제공

럭키마트는 지역 주민과 함께 성장해온 유통기업으로서 평소에도 이웃과 함께하는 나눔을 꾸준히 실천하고 있다. 이번 기부 또한 지역사회에 보탬이 되고자 하는 마음에서 이뤄졌다.