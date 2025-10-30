럭키마트, 인천기독교사회복지관에 온누리상품권 기부
인천기독교종합사회복지관은 인천 서구 검암동에 있는 럭키마트가 지난 27일 온누리상품권 100만원을 전달했다고 30일 밝혔다.
이번 기부는 지역 내 어려운 이웃을 지원하고 복지 증진을 위한 사업에 사용될 예정이다.
럭키마트는 지역 주민과 함께 성장해온 유통기업으로서 평소에도 이웃과 함께하는 나눔을 꾸준히 실천하고 있다. 이번 기부 또한 지역사회에 보탬이 되고자 하는 마음에서 이뤄졌다.
양재범 럭키마트 대표는 “작은 정성이지만 도움이 필요한 이웃들에게 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역과 함께하는 기업으로서의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.
은신애 인천기독교종합사회복지관 관장은 “지역 내 기업이 함께 힘을 모아주셔서 감사하다”며 “기부해주신 온누리상품권은 어려운 이웃들을 위해 소중히 사용하겠다”고 감사를 전했다.
인천기독교종합사회복지관은 앞으로도 지역 기업 및 단체와의 협력을 강화해 나눔 문화를 확산하고 지역사회 복지 증진을 위해 지속적으로 노력할 예정이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
