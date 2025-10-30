춘천 레고랜드, 내달 9~16일 ‘친구 초청 이벤트’
레고랜드 코리아 리조트는 골드, 플래티넘 등급 연간 이용권 구매 고객을 위한 친구 초청 이벤트를 진행한다. 특히 레고랜드를 온전히 만끽할 수 있는 특별한 연간 이용권도 새롭게 선보인다.
친구 초청 이벤트는 다음 달 9일부터 16일까지 진행한다. 방문일 기준 유효한 골드, 플래티넘 등급 연간 회원권을 소지하고 레고랜드를 방문하는 모든 고객에게는 동반자 한 명이 당일 사용할 수 있는 무료입장권이 제공된다.
이벤트 기간 중 레고랜드를 함께 방문한 동반인에게도 할인 혜택이 주어진다. 동반인이 엘리트 등급 1인 연간 이용권을 구매할 경우 10% 할인해 준다.
이와 함께 30일부터 11월 6일 오후 11시까지 ‘2026년 특별 연간 이용권’을 한시적으로 판매한다.
특별 연간 이용권은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지의 1년간의 정규 사용 기간에 더해, 구매일을 시작으로 2025년 남은 기간도 사용 기간으로 추가된다. 최장 14개월 동안 레고랜드를 즐길 수 있는 셈이다.
레고랜드 코리아 리조트 연간 이용권 및 2026년 특별 연간 이용권, 그리고 이번 골드 및 플래티넘 등급 연간 이용권 친구 초청 이벤트 등에 대한 자세한 정보 및 구매 방법은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
