[속보] 李대통령 “핵문제 해결 위해 中 역할 필요”

나는 시진핑 주석과 함께 한중 수교 이후 내외 환경의 격변 상황에서 한중 전략적 협력 동반자 관계의 성숙 발전을 지속 추동하는 방안을 모색할 것

양국이 민생 영역 실무 협력을 강화하는 구체적 방안을 심도 있게 논의하고 양국 경제·무역 협력 협상 채널을 확장하며 한중 자유무역협정(FTA) 서비스 투자 영역 협상의 실무적 진전을 가속해 경제·무역 협력의 새로운 제도적 기초를 만들기를 기대한다”고 했다.

중국과 한반도 평화·안정이 한중 양국의 공동이익에 부합한다는 공동인식을 기초로 양국의 전략적 소통을 강화하고 한반도 비핵화·평화를 실현할 것”이라고 했다.이어 “‘평화의 문제’에서 한반도 핵 문제의 실질적 해결과 평화 구축을 위해 우리는 중국이 건설적 역할을 발휘하기를 절실하게 필요로 한다”고 덧붙였다.