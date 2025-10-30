트럼프 “한국 핵추진 잠수함 건조 승인…필리 조선소에서 건조할 것“

트럼프, 이 대통령 공개 요청 하루 만에 화답

트럼프 “한국 3500억 달러 지불하기로 합의…미국 투자 6000억 달러 넘을 것”

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경주 국립박물관에서 금관을 앞에 두고 악수하고 있다. 연합뉴스

한미군사동맹은 어느 때보다도 강력하다”고 강조했다.

한·미 무역 합의와 관련, “한국은 미국이 부과하던 관세를 인하받는 대가로 미국에 3500억 달러(약 500조원)를 지급(pay)하기로 합의했다”고 밝혔다.

이어 “한국은 미국산 석유와 가스를 대량 구매하기로 했으며 한국의 부유한 기업들과 사업가들이 미국에 투자할 금액은 6000억 달러가 넘을 것”이라고 주장했다.