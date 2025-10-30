트럼프 “한국 핵추진 잠수함 건조 승인…필리 조선소에서 건조할 것“
트럼프, 이 대통령 공개 요청 하루 만에 화답
트럼프 “한국 3500억 달러 지불하기로 합의…미국 투자 6000억 달러 넘을 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 “나는 한국이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵 추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 이같이 말하며 “한미군사동맹은 어느 때보다도 강력하다”고 강조했다. 전날 이재명 대통령이 정상회담에서 “핵 추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 결단해달라”고 요청했는데 하루 만에 이를 승인한 것으로 보인다.
트럼프는 별도의 게시물에서는 “한국이 바로 이곳 미국 필라델피아 조선소에서 핵추진 잠수함을 건조할 예정”이라며 “우리나라 조선업이 곧 거대한 컴백을 할 예정이다. 지켜봐달라”고 적었다.
트럼프는 한·미 무역 합의와 관련, “한국은 미국이 부과하던 관세를 인하받는 대가로 미국에 3500억 달러(약 500조원)를 지급(pay)하기로 합의했다”고 밝혔다. 이어 “한국은 미국산 석유와 가스를 대량 구매하기로 했으며 한국의 부유한 기업들과 사업가들이 미국에 투자할 금액은 6000억 달러가 넘을 것”이라고 주장했다.
트럼프는 “위대한 한국 대통령과 함께한 위대한 여행!”이라는 문구도 적었다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
