[속보] 트럼프 “한국 핵추진 잠수함 건조 승인”

입력:2025-10-30 06:35
도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에서 연설을 마친 후 주먹을 쥐고 있다. 연합뉴스

트럼프 “한국 핵추진 잠수함 건조 승인”
트럼프 “韓기업과 사업가들 대미투자금액, 6000억달러 넘을 것”

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

