시사 전체기사

텐펑코리아 ‘FOOD WEEK KOREA 2025’서 신제품 라인업 공개

입력:2025-10-30 09:00
공유하기
글자 크기 조정

텐펑코리아는 10월 29일부터 11월 1일까지 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대 식품 산업 전시회 ‘FOOD WEEK KOREA 2025’에 참가해 자사의 핵심 브랜드 ‘CHEF WANG(셰프왕)’과 ‘쥬스파트(JUSPARK)’를 중심으로 한 신제품 라인업을 선보인다.

‘Authentic & Easy’를 핵심 콘셉트로 내세운 이번 전시에서 텐펑코리아는 프리미엄 소스 및 간편식 브랜드의 새로운 방향성을 제시하며, 한국 시장 공략을 본격화한다는 방침이다. 전시 주요 품목으로는 ‘CHEF WANG’의 프리미엄 해산물 간편식과 컵 파간면, ‘쥬스파트(JUSPARK)’의 무알코올 음료 시리즈가 포함된다.

출품 제품은 첨가물 사용을 최소화하고 천연 원료 기반으로 조리해 전문 셰프 수준의 맛을 가정에서도 손쉽게 즐길 수 있도록 개발됐다. ‘건강한 풍미’와 ‘자연스러운 맛의 균형’을 구현해 바쁜 현대인의 식문화를 한층 고급스럽게 완성한다는 점이 특징이다.

또한 글로벌 협력사인 중국 사천식 소스 전문 브랜드 호인가 등 다양한 해외 브랜드 제품도 함께 전시해 관람객에게 폭넓은 미식 경험을 제공할 예정이다.

텐펑코리아 관계자는 “FOOD WEEK KOREA 2025는 텐펑코리아의 기술력과 브랜드 철학을 직접 확인할 수 있는 자리”라며 “한국 소비자에게 새로운 미식의 영감을 제시하고, 글로벌 시장에서 텐펑그룹의 위상을 더욱 확립하는 계기가 될 것”이라고 전했다.

박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
트럼프 “한국 핵추진 잠수함 건조 승인…필리 조선소에서 건조할 것“
늦어지는 여성 출산 시기… 30대 초반 → 30대 후반 이동 조짐
‘단풍 절정’ 설악산 천불동 계곡… 기암괴석 사이 만산홍엽… 걸어서 수채화 속으로
[단독] 야간사고 사망자… ‘운전·배달직’이 가장 많았다
美, 기준금리 0.25%p 추가인하…“12월1일 양적긴축 종료”
석달 끈 협상, 회담 당일 급진전… 李·트럼프 직접 대화가 결정적
뉴노멀 한반도 날씨… 10월 태풍 없고 깜짝 강추위까지
훈장·금관·디저트·李 넥타이까지… 트럼프 맞춤 ‘황금빛 공세’
국민일보 신문구독