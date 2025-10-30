텐펑코리아 ‘FOOD WEEK KOREA 2025’서 신제품 라인업 공개
텐펑코리아는 10월 29일부터 11월 1일까지 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대 식품 산업 전시회 ‘FOOD WEEK KOREA 2025’에 참가해 자사의 핵심 브랜드 ‘CHEF WANG(셰프왕)’과 ‘쥬스파트(JUSPARK)’를 중심으로 한 신제품 라인업을 선보인다.
‘Authentic & Easy’를 핵심 콘셉트로 내세운 이번 전시에서 텐펑코리아는 프리미엄 소스 및 간편식 브랜드의 새로운 방향성을 제시하며, 한국 시장 공략을 본격화한다는 방침이다. 전시 주요 품목으로는 ‘CHEF WANG’의 프리미엄 해산물 간편식과 컵 파간면, ‘쥬스파트(JUSPARK)’의 무알코올 음료 시리즈가 포함된다.
출품 제품은 첨가물 사용을 최소화하고 천연 원료 기반으로 조리해 전문 셰프 수준의 맛을 가정에서도 손쉽게 즐길 수 있도록 개발됐다. ‘건강한 풍미’와 ‘자연스러운 맛의 균형’을 구현해 바쁜 현대인의 식문화를 한층 고급스럽게 완성한다는 점이 특징이다.
또한 글로벌 협력사인 중국 사천식 소스 전문 브랜드 호인가 등 다양한 해외 브랜드 제품도 함께 전시해 관람객에게 폭넓은 미식 경험을 제공할 예정이다.
텐펑코리아 관계자는 “FOOD WEEK KOREA 2025는 텐펑코리아의 기술력과 브랜드 철학을 직접 확인할 수 있는 자리”라며 “한국 소비자에게 새로운 미식의 영감을 제시하고, 글로벌 시장에서 텐펑그룹의 위상을 더욱 확립하는 계기가 될 것”이라고 전했다.
