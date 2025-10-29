경기신보, 유망성장기업 지원 ‘발 벗고 나섰다’…협력체계 구축 업무협약

협약식에는 시석중 경기신보 이사장을 비롯해 김민철 경기도시장상권진흥원 원장, 윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사, 오후석 경기도평생교육진흥원 원장 등 관계자 20여 명이 참석했다.

시석중 이사장은 “도내 유망기업의 성장을 위해 공공기관 간의 협업이 필수인 시대에서 힘을 모아주신 김민철 원장님, 윤덕룡 대표이사님, 오후석 원장님께 감사드린다”며 “이번 협약이 지속적인 협업의 출발점이 될 수 있게 실무협의와 신규사업 논의를 적극 추진하여 도내 기업이 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.